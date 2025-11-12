Россиянам назвали «пищу богов» для кишечника

Врач-колопроктолог, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который он считает «пищей богов для кишечника». Выпуск с рекомендацией специалиста включить блюда в рацион доступен на платформе «Смотрим».