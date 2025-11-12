В Орле осудили создателей финансовой пирамиды

В ведомстве пояснили, что с сентября 2016 года по апрель 2019 года сообщники привлекали в кооператив в качестве пайщиков граждан преимущественно пенсионного возраста, используя рекламу и создавая впечатление о его надежности и сверхприбыльности. Деньги, передаваемые гражданами в качестве вкладов якобы под высокий процент, фигуранты похищали и расходовали по своему усмотрению.