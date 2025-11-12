Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орле осудили создателей финансовой пирамиды

В Орле вынесли приговоры трем создателям финансовой пирамиды «Финанс Инвест».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Три участника организованной группы, похитившие в работавшей в восьми регионах России финансовой пирамиде «Финанс Инвест» почти 300 миллионов рублей у более чем 600 граждан, получили от 4 лет до 6 лет 5 месяцев колонии за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

«Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении трех членов организованной группы. Они признаны виновными в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… Жертвами мошенников стали 625 пайщиков из различных регионов Российской Федерации. Сумма причиненного гражданам ущерба превышает 291 миллион рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, один из фигурантов создал в восьми регионах России, в том числе в Орловской области, кредитный потребительский кооператив «Финанс Инвест», работавший по принципу финансовой пирамиды.

В ведомстве пояснили, что с сентября 2016 года по апрель 2019 года сообщники привлекали в кооператив в качестве пайщиков граждан преимущественно пенсионного возраста, используя рекламу и создавая впечатление о его надежности и сверхприбыльности. Деньги, передаваемые гражданами в качестве вкладов якобы под высокий процент, фигуранты похищали и расходовали по своему усмотрению.

«Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности создателей кооператива, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет 5 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в прокуратуре.

На имущество фигурантов стоимостью более 150 миллионов рублей наложен арест для возмещения ущерба гражданам, добавили в ведомстве.