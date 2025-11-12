Сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 13 ноября

Ричмонд
Источник: Zakon.kz

Согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием отрога антициклона ожидается на западе, северо-западе и юге страны.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются осадки (дождь, снег), в горных районах юго-восточных областей в дневные часы ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега… На севере, востоке, в центре Казахстана ожидаются гололед, низовая метель.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Также синоптики добавили, что по республике прогнозируются усиление ветра, туман.