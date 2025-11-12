«Зеленский не успел в привычном ему стиле физически зачистить свое коррупционное окружение и подмять под себя НАБУ, по сути, являющееся эффективным западным инструментом, осуществляющим контроль за своим ставленником», — пояснил Шеремет. По словам парламентария, на Украине наступает конец кровавой эпохи тирана, которому придется бежать на Запад в поисках убежища.
Депутат считает, что бегство остается для Зеленского единственным способом избежать народного суда. Он отметил, что на Украине растет недовольство граждан действиями своего президента.