Госдума: задержания на Украине демонстрируют закат эпохи Зеленского

«Зеленский не успел в привычном ему стиле физически зачистить свое коррупционное окружение и подмять под себя НАБУ, по сути, являющееся эффективным западным инструментом, осуществляющим контроль за своим ставленником», — пояснил Шеремет. По словам парламентария, на Украине наступает конец кровавой эпохи тирана, которому придется бежать на Запад в поисках убежища.