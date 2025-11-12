Ричмонд
Госдума: задержания на Украине демонстрируют закат эпохи Зеленского

Коррупционный скандал на Украине свидетельствует о приближающемся окончании президентского срока Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Как он пояснил NEWS.ru, украинский лидер утратил контроль над Национальным антикоррупционным бюро и не сможет предотвратить грядущие последствия.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Зеленский не успел в привычном ему стиле физически зачистить свое коррупционное окружение и подмять под себя НАБУ, по сути, являющееся эффективным западным инструментом, осуществляющим контроль за своим ставленником», — пояснил Шеремет. По словам парламентария, на Украине наступает конец кровавой эпохи тирана, которому придется бежать на Запад в поисках убежища.

Депутат считает, что бегство остается для Зеленского единственным способом избежать народного суда. Он отметил, что на Украине растет недовольство граждан действиями своего президента.

Ранее о том, что Владимир Зеленский рассматривает план побега в Польшу, рассказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.