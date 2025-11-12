Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 13 ноября 2025

Свет частично отключат во всех районах Иркутска 13 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

13 ноября 2025 года в Иркутске произойдет отключение электроэнергии. Без света останутся жители Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Причиной, как сообщается в телеграм-канале «Свет38», являются срочные ремонтные работы на сетях.

Отключение света в Иркутске 13 ноября 2025.

В Ленинском районе без удобств останется множество улиц, в том числе трактовал, Нукутская, Иртышская, Севастопольская и другие. По многим адресам в Октябрьском районе света не будет ночью, но например в домах на улицах Пискунова, Седова, Гагарина, Советская, Карла Либнекхта и других электроэнергию отключат на весь день.

Некоторым жильцам Правобережного района повезет чуть больше — без электричества придется провести около получаса. А вот другим сибирякам придется ждать с 9 до 18 часов. Свердловскому району повезло — там света не будет пару часов до обеда. Лишь на улицах Рябикова и Достоевского удобства включат только ближе к вечеру.

Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 13 ноября 2025 можно узнать ЗДЕСЬ.