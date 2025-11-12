Ричмонд
Reuters: Венесуэла готовит партизанский ответ на случай атаки США

Венесуэла развертывает оружие, в том числе оборудование российского производства, и планирует организовать партизанское сопротивление в случае воздушной или наземной атаки США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, шесть источников, информированных о военном потенциале Венесуэлы, утверждают, что такой подход является молчаливым признанием нехватки персонала и оборудования в стране. Вооруженные силы США значительно превосходят венесуэльскую армию, которой не хватает боевой подготовки, современного оборудования и даже государственных поставок продовольствия.

Это, как пишет Reuters, вынуждает президента Николаса Мадуро делать ставку на две потенциальные стратегии сопротивления: партизанский ответ США, о котором публично упоминали высокопоставленные чиновники, и стратегию «анархизация», которую официальные лица не признают.

Оборона в партизанском стиле подразумевает небольшие воинские подразделения в более чем 280 местах, которые будут заниматься актами саботажа и другими партизанскими действиями. По словам источников, правительство задействует около 60 000 военнослужащих армии и Национальной гвардии для ведения партизанской войны.

Стратегия анархизации предполагает использование разведывательных служб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков на улицах Каракаса и превращение Венесуэлы в неуправляемую страну в случае нападения США. В сценарии анархизации примут участие всего от 5000 до 7000 человек, включая сотрудников разведки, вооруженных сторонников правящей партии и ополченцев.

Андрей Сербин Понт, аналитик по вопросам обороны и безопасности, считает, что основная задача стратегии анархизации состоит «в сдерживании с помощью хаоса». По его словам, может сработать угроза того, что оружие попадет в руки вооруженных групп, партизан, военизированных формирований или реорганизованного военного персонала и что это приведет к усилению насилия и нестабильности во время потенциального переходного периода.

Как говорят источники, тогда как в обычной войне против США венесуэльские вооруженные силы «не продержались бы и двух часов», любая из двух стратегий сопротивления имеет большие шансы на успех.

«Ответом на агрессию будет национальное единство», — заявил во вторник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино.

Reuters напоминает, что в 2000-х годах Венесуэла купила у России около 20 истребителей «Сухого», а вертолеты, танки и переносные ракеты российского производства способны уничтожать низколетящие самолеты. Также в Венесуэле развернуты 5000 ракет «Игла» российского производства. На прошлой неделе МИД России подтвердил, что РФ готова откликнуться на просьбу Венесуэлы о помощи.