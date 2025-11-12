Reuters: Венесуэла готовит партизанский ответ на случай атаки США

Андрей Сербин Понт, аналитик по вопросам обороны и безопасности, считает, что основная задача стратегии анархизации состоит «в сдерживании с помощью хаоса». По его словам, может сработать угроза того, что оружие попадет в руки вооруженных групп, партизан, военизированных формирований или реорганизованного военного персонала и что это приведет к усилению насилия и нестабильности во время потенциального переходного периода.