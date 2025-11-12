Нутрициолог дала советы по борьбе с усталостью

«Нужно придерживаться принципа 80/20 в питании: 80% рациона — это натуральные полезные продукты, а 20% можно оставить для удовольствия. Это позволяет сохранить баланс без срывов», — сказала она в беседе с «Радио 1».
Кроме того, эксперт дала несколько рекомендаций для борьбы со стрессом и бессонницей. Так, перед сном можно принять теплую ванну с магниевой солью. Хорошо расслабляют травяные чаи, например с мелиссой или ромашкой.
Макарова подчеркнула, что следует соблюдать режим: ложиться и вставать в одно и то же время, обеспечивая себе не менее семи часов сна.
Нутрициолог добавила, что «квадратное дыхание» успокаивает нервную систему. Делать его следует так: вдох на четыре счета, задержка на четыре счета, выдох на четыре счета. Длинный выдох.
Она отметила, что если получится снизить уровень стресса, то ситуация со сном будет гораздо лучше.
В этот же день врач отделения медицины сна и член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова рассказала РИАМО о негативных последствиях перекусов перед сном.
По словам специалиста, такие перекусы могут привести к набору лишнего веса и увеличению риска развития сахарного диабета, сообщает 360.ru.
Ранее, 10 ноября, кардиолог Грант Карапетян рассказал, что мелатонин, который принимают при бессоннице, следует принимать только после консультации с врачом.
За год продажи снотворных выросли на 60%. Россияне массово обращаются к врачам за рецептами на таблетки от хронического недосыпа из-за гаджетов. Постоянное использование телефонов и компьютеров не дает мозгу отдыхать и истощает нервную систему, передает НСН.