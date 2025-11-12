Ричмонд
17 медработников минского медцентра попали под суд

В Минске уголовное дело завели в отношении 17 медицинских работников.

Источник: Комсомольская правда

17 медработников минского медцентра попали под суд. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры столицы Беларуси.

Прокурор Заводского района столицы по материалам проверки межведомственной рабочей группы завел уголовное дело в отношении 17 медицинских работников одного из медцентров Минска по факту хищения денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса.

Из материалов проверки следует, что старший фельдшер и заведующий отделением профилактической помощи медицинского центра, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными медработниками указанного отделения, в период с 2019 года по август 2025 года организовали ежемесячное составление графиков работы медперсонала. Указанный графики содержали заведомо ложные сведения. Они указывали о якобы направлении сотрудников на отработку сверх установленного рабочего времени.

«В дальнейшем указанные лица организовали внесение в табели учета рабочего времени заведомо ложных сведений об отработке, которая в действительности не осуществлялась», — отметили в прокуратуре.

В пресс-службе заявили, что на основании данным о работе сотрудников сверхустановленной нормы времени фигурантам дела была незаконно выплачена заработная плата на общую сумму более 206 000 рублей.

Ранее МНС обнародовало подробности проверок частных медцентров Беларуси: «Сумма сокрытой выручки превысила 15 млн рублей».

Тем временем Минздрав сделал заявление про аппараты УЗИ, КТ и МРТ в Беларуси.

А еще Минздрав изменил порядок направления белорусов на обследования и госпитализацию.