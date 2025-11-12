В селе Червоном в Крыму открыли медицинский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Червоном в Нижнегорском районе Республики Крым. Он появился при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации района.
Открытие современного ФАПа — это новый этап в обеспечении доступной и качественной медицины жителям. В медучреждении люди смогут пройти осмотры, сдать анализы и вакцинироваться. На входе для маломобильных посетителей сделали пандус. В ФАПе есть все необходимые помещения: диагностический кабинет для приема пациентов, оборудованный процедурный кабинет и зона ожидания. Там также сделали помещения для хранения медицинских препаратов и другого оборудования.
Как отметил на открытии медпункта главный врач районной больницы Сергей Процкий, из 39 учреждений здравоохранения в районе 15 уже работают в новых модульных зданиях. Еще 12 построены в этом году.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.