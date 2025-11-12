В селе Червоном в Крыму открыли медицинский пункт

Открытие современного ФАПа — это новый этап в обеспечении доступной и качественной медицины жителям. В медучреждении люди смогут пройти осмотры, сдать анализы и вакцинироваться. На входе для маломобильных посетителей сделали пандус. В ФАПе есть все необходимые помещения: диагностический кабинет для приема пациентов, оборудованный процедурный кабинет и зона ожидания. Там также сделали помещения для хранения медицинских препаратов и другого оборудования.