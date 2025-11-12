В Волгодонске троих подростков доставили в полицию из-за выгоревшей машины

По информации МЧС, сам инцидент с машиной произошел в октябре 2025 года. Транспорт сгорел около неэксплуатируемого здания на Октябрьском шоссе. Огнем было охвачено 2 кв. метра. На месте работали шесть пожарных, использовалась одна автоцистерна. Пострадавших не было.