Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске троих подростков доставили в полицию из-за выгоревшей машины

Троих подростков поставили на учет после инцидента со вспыхнувшим тягачом в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске троих ребят 12 и 13 лет доставили в полицию из-за выгоревшей грузовой машины, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Подростков заподозрили в хулиганстве, за которое обычно предусматривается наказание по уголовной статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Привлечь ребят к ответственности нельзя из-за несовершеннолетнего возраста, поэтому их поставили на учет в ПДН. В отношении их законных представителей оформили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

По информации МЧС, сам инцидент с машиной произошел в октябре 2025 года. Транспорт сгорел около неэксплуатируемого здания на Октябрьском шоссе. Огнем было охвачено 2 кв. метра. На месте работали шесть пожарных, использовалась одна автоцистерна. Пострадавших не было.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.