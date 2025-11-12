В Волгодонске троих подростков доставили в полицию из-за выгоревшей машины

В Волгодонске троих ребят 12 и 13 лет доставили в полицию из-за выгоревшей грузовой машины, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Подростков заподозрили в хулиганстве, за которое обычно предусматривается наказание по уголовной статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Привлечь ребят к ответственности нельзя из-за несовершеннолетнего возраста, поэтому их поставили на учет в ПДН. В отношении их законных представителей оформили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).
По информации МЧС, сам инцидент с машиной произошел в октябре 2025 года. Транспорт сгорел около неэксплуатируемого здания на Октябрьском шоссе. Огнем было охвачено 2 кв. метра. На месте работали шесть пожарных, использовалась одна автоцистерна. Пострадавших не было.
