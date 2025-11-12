В Омской области завершают ремонт участка дороги Крутинка — Называевск

Ремонт автомобильной дороги Крутинка — Называевск на участке с 35-го по 39-й километр завершают в Называевском районе Омской области. Работы проводят в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты уже сняли старое дорожное покрытие и ликвидировали участки пучинообразований. Также они укрепили основание и уложили два слоя нового асфальтобетона — выравнивающего и верхнего. На объекте им осталось укрепить обочины, нанести разметку и установить новые дорожные знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.