Как ретриты помогают перезагрузить сознание вдали от суеты и социальных сетей

Алтай. Если вы ищете не просто красивые виды, а настоящее место силы, ваш путь лежит на Алтай. Здесь величественная гора Белуха, которую называют «пупом Земли», задает тон всему путешествию. Ретриты на Алтае — это адреналин и гармония в одном флаконе: сплавы по бирюзовой Катуни, походы к перевалам и медитации на закате, когда воздух такой чистый, что им можно напиться. Алтай не просто меняет картинку за окном — он меняет вас изнутри. Многие йога-туры и шаманские ретриты проходят именно в этих краях.