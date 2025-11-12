В Волгограде пройдет концерт «Матушка Земля»

Большая концертная программа «Матушка Земля» пройдет 13 ноября в Центральном концертном зале филармонии в Волгограде. Билеты на мероприятие продавались в том числе по «Пушкинской карте», которая действует при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения.
В концерте, который состоит из двух отделений, примут участие как профессионалы, так и молодые артисты хореографического ансамбля «Улыбка». Свое мастерство покажут артисты ансамбля танца «Юг России» Волгоградской областной детской филармонии. Выступят также волгоградские солисты-вокалисты Раиса Щербакова, Наталья Долгалева, Алексей Шапошников, Арман Погосян и Александра Головченко.
«Сохранение и развитие народных традиций — важная задача. На концерте зрители увидят богатство культурного наследия региона и страны, что особенно актуально в наше время», — отметили в Волгоградской детской филармонии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.