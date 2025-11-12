Минтруда сказало, кто из белорусов не получит компенсацию вместо отпуска. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили, что белорусы за неиспользованный отпуск могут получить денежную компенсацию. И добавили, что часть трудового отпуска (основного и дополнительного), которая превышает 21 календарный день, по соглашению сторон может быть заменена компенсацией.
В Минтруда заметили, что есть несколько категорий белорусов, которым отпуск не заменят компенсацией. Это работники моложе 18 лет, беременные женщины, работники, признанные инвалидами и работники в зонах радиоактивного загрязнения.
В пресс-службе отметили, что замена на компенсацию невозможна в отношении отпусков, предоставляемых авансом, а также дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы не допускается.
Вместе с тем компенсация вместо отпуска возможна при отзыве из него, но при условии, что в текущем году сотрудник уже использовал 14 календарных дней. Также компенсация предусмотрена при увольнении.
