В Омске в этом году провели более 30 консультаций о получении соцконтракта

Проанализировав представленные бизнес-планы, эксперты выделили три типичные ошибки: несоблюдение статей расходов, неверный расчет налоговых выплат и отчислений в фонды и арифметические ошибки. Специалисты бизнес-инкубатора рекомендуют простой и эффективный алгоритм: скачать готовый шаблон бизнес-плана и попробовать его заполнить, а затем подойти вместе с этим документом на консультацию, где его помогут доработать. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (3812) 90−46−44, 90−46−55.