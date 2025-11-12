В Омске в этом году провели более 30 консультаций о получении соцконтракта

Более 30 консультаций для тех, кто планирует получить социальный контракт, организовали в этом году в Омске. Они проводятся при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
Средства в размере 350 тыс. рублей можно вложить в любой проект: от парикмахерской и мини-пекарни до автомастерской и образовательной студии. Бесплатные консультации уже посетили около 150 человек. Их проводят в бизнес-инкубаторе кабинете № 302 на улице Чапаева, 111 каждый четверг.
Проанализировав представленные бизнес-планы, эксперты выделили три типичные ошибки: несоблюдение статей расходов, неверный расчет налоговых выплат и отчислений в фонды и арифметические ошибки. Специалисты бизнес-инкубатора рекомендуют простой и эффективный алгоритм: скачать готовый шаблон бизнес-плана и попробовать его заполнить, а затем подойти вместе с этим документом на консультацию, где его помогут доработать. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (3812) 90−46−44, 90−46−55.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.