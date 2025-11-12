ГД одобрила законопроект об увеличении наказания за дезертирство

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных.
Законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ в сентябре. Инициативой вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ.
Согласно документу, дезертирство, совершенное лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части, повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.
За самовольное оставление воинской части на срок свыше двух суток, но не более десяти суток освобожденными от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до шести лет, на срок от трёх до восьми лет — если часть оставлена на срок от десяти суток до месяца. За самовольное оставление части или места службы, а равно за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца — на срок от семи до 12 лет.
Уклонение от военной службы путем симуляции болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок от семи до 12 лет.