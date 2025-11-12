Патриотический фестиваль в Красноярске объединил 145 школьников

Региональный фестиваль «Орленок — хранитель исторической памяти», в котором приняли участие 145 учеников начальных классов из 25 территорий края, завершился в Красноярске. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.
Фестиваль проходил в два этапа. Сначала в муниципалитетах школьники вместе с классными руководителями и советниками по воспитанию создавали боевые листки о Героях Великой Отечественной войны и современных защитниках Отечества. Также они придумывали названия и девизы для своих команд и изучали исторические материалы. По итогам муниципальных викторин были определены команды-победители, которые отправились на региональный финал в Красноярск. Заключительная викторина включала пять туров: о Героях войны Красноярского края, о героях-детях и героях-животных, о военном искусстве и повседневной жизни солдат.
После интеллектуальных соревнований участников ждала развлекательная программа. Ребята прошли квиз на эрудицию и квест с различными станциями, где они примеряли настоящее военное оборудование и участвовали в спортивных состязаниях по прыжкам через скакалку. Победителем и призерами фестиваля стали команды из Енисейского округа, Курагинского округа и городского округа ЗАТО Зеленогорск.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.