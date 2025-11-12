Патриотический фестиваль в Красноярске объединил 145 школьников

Фестиваль проходил в два этапа. Сначала в муниципалитетах школьники вместе с классными руководителями и советниками по воспитанию создавали боевые листки о Героях Великой Отечественной войны и современных защитниках Отечества. Также они придумывали названия и девизы для своих команд и изучали исторические материалы. По итогам муниципальных викторин были определены команды-победители, которые отправились на региональный финал в Красноярск. Заключительная викторина включала пять туров: о Героях войны Красноярского края, о героях-детях и героях-животных, о военном искусстве и повседневной жизни солдат.