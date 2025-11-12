11,8 тысячи тонн подсолнечного шрота отправили из Ростовской области в Турцию

С 5 по 7 ноября 2025 года в Ростовской области на экспорт в Турцию оформили 11,8 тысячи тонн кормов растительного происхождения для животных (шрот подсолнечный). Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Пробы кормов исследований на соответствие требованиям страны-импортера, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Нарушений требований ветеринарного законодательства не выявили.
Добавим, ранее в донском минсельхозе предоставили оперативную сводку по сбору масличных культур.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.