11,8 тысячи тонн подсолнечного шрота отправили из Ростовской области в Турцию

В Ростовской области на экспорт отправили подсолнечный шрот.

Источник: Комсомольская правда

С 5 по 7 ноября 2025 года в Ростовской области на экспорт в Турцию оформили 11,8 тысячи тонн кормов растительного происхождения для животных (шрот подсолнечный). Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Пробы кормов исследований на соответствие требованиям страны-импортера, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Нарушений требований ветеринарного законодательства не выявили.

Добавим, ранее в донском минсельхозе предоставили оперативную сводку по сбору масличных культур.

