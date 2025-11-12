В Новосибирске обсудили продвижение компаний на иностранные рынки

Проведение круглого стола «Российский Агроэкспорт и глобальные рынки сбыта» совместили с расширенным заседанием совета по развитию экспортной деятельности и отраслевого проектного комитета в Новосибирске с 5 по 7 ноября. Мероприятия состоялись при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в ходе Сибирского агропродовольственного форума, сообщили в региональном министерстве экономического развития.
О возможностях продвижения экспортно ориентированных компаний на иностранные рынки через точки присутствия региона за рубежом рассказала и. о. министра экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф. Как сообщила в ходе круглого стола начальник управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ Екатерина Фомина, предприятия Сибирского федерального округа на 3% нарастили экспорт продукции АПК. Новосибирская область является в округе лидером, компании региона практически выполнили план экспорта АПК в этом году.
«В мае 2025 года было открыто наше представительство в выставочном центре “Жемчужина ШОС” в городе Циндао китайской провинции Шаньдун. Первая его задача — работать с крупным бизнесом, искать партнеров, анализировать рынок, маркетинг и продвижение товаров, оказывать юридическую поддержку», — сообщила Светлана Шарпф.
На сегодняшний день уже 17 компаний представили свои товары в выставочном центре в Циндао, организовано 7 мероприятий на территории Китая и России, более 200 b2b-встреч, подписано 13 соглашений и меморандумов. Более 40 новосибирских компаний приняли участие в мероприятиях центра. В планах — открыть представительства в других провинциях Китая.
На круглом столе также были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с развитием и поддержкой агропромышленного экспорта. Основные темы для обсуждения включали меры, которые способствуют повышению конкурентоспособности российских экспортеров на международной арене, расширению географии поставок и освоению новых рынков.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.