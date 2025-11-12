В Новосибирске обсудили продвижение компаний на иностранные рынки

На сегодняшний день уже 17 компаний представили свои товары в выставочном центре в Циндао, организовано 7 мероприятий на территории Китая и России, более 200 b2b-встреч, подписано 13 соглашений и меморандумов. Более 40 новосибирских компаний приняли участие в мероприятиях центра. В планах — открыть представительства в других провинциях Китая.