В Уфе сократилось количество случаев заражения геморрагической лихорадкой

Санитарные мероприятия в столице Башкирии дали положительные результаты.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе отмечается снижение уровня заболеваемости геморрагической лихорадкой. Как сообщил главный врач Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин, это стало результатом системной работы по дератизации и другим санитарно-профилактическим мероприятиям.

В настоящее время в городе продолжается осенняя обработка территорий от грызунов, которую планируют завершить до конца ноября. За десять месяцев текущего года в Уфе обработали 29 тысяч гектаров территорий. Проведенные мероприятия включали не только борьбу с грызунами, но и уничтожение клещей, кровососущих насекомых, а также обработку водоёмов.

Благодаря профилактическим работам удалось снизить среднемноголетние показатели заболеваемости. Ранее ежегодно регистрировалось около 700 случаев геморрагической лихорадки. Как отметил специалист, лечение одного пациента обходится примерно в 120 тысяч рублей, поэтому профилактические мероприятия позволяют ежегодно экономить более 80 миллионов рублей.

В связи с повышенной активностью клещей городские власти организовали дополнительные обработки за счет муниципального бюджета. Работы проводились в два этапа — в июне и сентябре, было обработано более 900 гектаров территорий.

