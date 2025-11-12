В Уфе сократилось количество случаев заражения геморрагической лихорадкой

В настоящее время в городе продолжается осенняя обработка территорий от грызунов, которую планируют завершить до конца ноября. За десять месяцев текущего года в Уфе обработали 29 тысяч гектаров территорий. Проведенные мероприятия включали не только борьбу с грызунами, но и уничтожение клещей, кровососущих насекомых, а также обработку водоёмов.