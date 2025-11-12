Дополнительный поезд «Ласточка» запускают между Москвой и Минском с 15 декабря. Подробности сообщили в пресс-службе Российской железной дороги.
«Предвестники весны начнут чаще “летать” между столицами России и Беларуси. С середины декабря “Ласточка” № 719/720 будет отправляться ежедневно», — отметили в РЖД.
И добавили, что с 15 декабря поезд из Москвы будет выезжать в 12.00 и прибывать в белорусскую столицы в 19.35. В обратном направлении «Ласточка» будет выезжать 16 декабря в 16.00 с прибытием в Москву в 17.57.
В РЖД сообщили, что состав поезда увеличится. Так, вместо пятивагонной «Ласточки» будет курсировать девятивагонная (в комплектации «премиум» с местами эконом и бизнес-класса и специализированными местами для маломобильных пассажиров).
Ранее БЖД увеличила срок предпродажи билетов до 90 суток по популярному направлению.
