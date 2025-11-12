Дополнительный поезд «Ласточка» запускают между Москвой и Минском с 15 декабря

И добавили, что с 15 декабря поезд из Москвы будет выезжать в 12.00 и прибывать в белорусскую столицы в 19.35. В обратном направлении «Ласточка» будет выезжать 16 декабря в 16.00 с прибытием в Москву в 17.57.