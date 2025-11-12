Ричмонд
Дополнительный поезд «Ласточка» запускают между Москвой и Минском с 15 декабря

Дополнительный поезд «Ласточка» начнет курсировать между Москвой и Минском.

Источник: Комсомольская правда

Дополнительный поезд «Ласточка» запускают между Москвой и Минском с 15 декабря. Подробности сообщили в пресс-службе Российской железной дороги.

«Предвестники весны начнут чаще “летать” между столицами России и Беларуси. С середины декабря “Ласточка” № 719/720 будет отправляться ежедневно», — отметили в РЖД.

И добавили, что с 15 декабря поезд из Москвы будет выезжать в 12.00 и прибывать в белорусскую столицы в 19.35. В обратном направлении «Ласточка» будет выезжать 16 декабря в 16.00 с прибытием в Москву в 17.57.

В РЖД сообщили, что состав поезда увеличится. Так, вместо пятивагонной «Ласточки» будет курсировать девятивагонная (в комплектации «премиум» с местами эконом и бизнес-класса и специализированными местами для маломобильных пассажиров).

Ранее БЖД увеличила срок предпродажи билетов до 90 суток по популярному направлению.

Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не получит компенсацию вместо отпуска.

А еще назван топ-10 наиболее подорожавших товаров в Беларуси: «Картошка, помидоры, огурцы, бананы и кожаная обувь».