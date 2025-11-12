«Ночь искусств» прошла в библиотеке поселка Омсукчан Магаданской области

В этом году акция проходила под девизом «В единстве культур — сила народа». Участники представили номера художественной самодеятельности. На мероприятии прозвучали стихи на башкирском, осетинском и бурятских языках. Фольклорный ансамбль «Традиция» исполнил русские народные песни и частушки. Также прошел мастер-класс по изготовлению эвенкийской куклы-оберега. На протяжении всего вечера демонстрировались тематические видеоролики и презентации о культурном разнообразии регионов России. Завершился вечер чаепитием с традиционными блюдами от представителей разных культур.