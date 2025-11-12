«Ночь искусств» прошла в библиотеке поселка Омсукчан Магаданской области

Мероприятие «Сто вопросов к соседу» прошло 1 ноября в ходе культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в Центральной модельной библиотеке поселка Омсукчан в Магаданской области. Его организовали при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в управлении культуры социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского муниципального округа.
В этом году акция проходила под девизом «В единстве культур — сила народа». Участники представили номера художественной самодеятельности. На мероприятии прозвучали стихи на башкирском, осетинском и бурятских языках. Фольклорный ансамбль «Традиция» исполнил русские народные песни и частушки. Также прошел мастер-класс по изготовлению эвенкийской куклы-оберега. На протяжении всего вечера демонстрировались тематические видеоролики и презентации о культурном разнообразии регионов России. Завершился вечер чаепитием с традиционными блюдами от представителей разных культур.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.