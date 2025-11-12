Разработан наноматериал для создания сверхбыстрых модуляторов света

Так ученые называют рукотворные структуры из множества наночастиц или других миниатюрных элементов, которые могут необычным образом взаимодействовать со светом или другими волнами. В данном случае исследователи создали своего рода наноразмерный «бутерброд», состоящий из подложки из феррит-ранта, магнитного материала с необычными свойствами, и нанесенного на нее набора из множества кремниевых «столбиков» диаметром в 280 нанометров.