Фигурантка дела о хищениях на поставках бронежилетов признала вину в суде

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. В суде было установлено, что ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество — позднее оно было арестовано в рамках расследования.