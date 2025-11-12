В ЕАО прошла обучающая программа «Основы предпринимательства»

Комплексные знания, необходимые для открытия и развития своего дела, получили 30 участников. Обучение прошло на базе сельскохозяйственного техникума. На протяжении нескольких дней участники знакомились с предпринимательской деятельностью: от генерации бизнес-идеи до финансового планирования и маркетинга. Они научились определять клиентские сегменты и формировать стратегию по привлечению новых клиентов, изучили юридические аспекты и выбор системы налогообложения. Также участники познакомились с основами маркетинга и продвижения своего дела, изучили финансовое планирование и обрели навыки расчета потенциальной прибыльности и бюджета идеи. Еще они узнали о существующих мерах государственной поддержки, реализуемых на территории ЕАО.