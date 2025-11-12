Ричмонд
В ЕАО прошла обучающая программа «Основы предпринимательства»

Участники изучили финансовое планирование и расчет бюджета.

Обучающая программа «Основы предпринимательства» для студентов колледжей и техникумов и бизнесменов прошла в селе Ленинском в Еврейской автономной области. Она состоялась при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства региона.

Комплексные знания, необходимые для открытия и развития своего дела, получили 30 участников. Обучение прошло на базе сельскохозяйственного техникума. На протяжении нескольких дней участники знакомились с предпринимательской деятельностью: от генерации бизнес-идеи до финансового планирования и маркетинга. Они научились определять клиентские сегменты и формировать стратегию по привлечению новых клиентов, изучили юридические аспекты и выбор системы налогообложения. Также участники познакомились с основами маркетинга и продвижения своего дела, изучили финансовое планирование и обрели навыки расчета потенциальной прибыльности и бюджета идеи. Еще они узнали о существующих мерах государственной поддержки, реализуемых на территории ЕАО.

Помимо этого, ребята познакомились с современными тенденциями в мире бизнеса, включая применение передовых технологий и инструментов. Особое внимание было уделено таким актуальным направлениям, как использование ИИ и создание и развитие личного бренда. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.