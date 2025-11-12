Ричмонд
В приморском селе Камень-Рыболов благоустроили парк

Там установили детские игровые и спортивные комплексы.

Парк «Центральный» после масштабного благоустройства открыли в селе Камень-Рыболов в Приморском крае. Комфортные и современные пространства создают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном агентстве проектного управления.

Территорию модернизировали за семь месяцев. В парке сделали новые пешеходные зоны с покрытием из бетонной плитки и асфальтобетонными дорожками. Также там смонтировали современное наружное освещение. Особое внимание было уделено созданию разнообразных зон отдыха. Теперь в парке есть детские игровые и спортивные комплексы, амфитеатр и сцена для мероприятий, теневые навесы, удобные скамейки и кресла. Все элементы благоустройства спроектированы с учетом потребностей маломобильных людей, что делает парк доступным для всех жителей и гостей села.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.