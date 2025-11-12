В приморском селе Камень-Рыболов благоустроили парк

Территорию модернизировали за семь месяцев. В парке сделали новые пешеходные зоны с покрытием из бетонной плитки и асфальтобетонными дорожками. Также там смонтировали современное наружное освещение. Особое внимание было уделено созданию разнообразных зон отдыха. Теперь в парке есть детские игровые и спортивные комплексы, амфитеатр и сцена для мероприятий, теневые навесы, удобные скамейки и кресла. Все элементы благоустройства спроектированы с учетом потребностей маломобильных людей, что делает парк доступным для всех жителей и гостей села.