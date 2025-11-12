«Обращаюсь к сенаторам. Серьезная задача перед нами поставлена — и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в ЖКХ. Каждый многоквартирный дом должен создать чат до конца года и перевести на него все, что находилось в Telegram и WhatsApp. И официально закрепить статус домового чата. Это фактически работа по почти миллиону многоквартирных домов в стране», — сказал министр.
Файзуллин сообщил о планах создать соседские чаты в Max в многоквартирных домах
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Каждый многоквартирный дом должен создать чат в национальном мессенджере Max до конца 2025 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.