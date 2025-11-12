Файзуллин сообщил о планах создать соседские чаты в Max в многоквартирных домах

«Обращаюсь к сенаторам. Серьезная задача перед нами поставлена — и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в ЖКХ. Каждый многоквартирный дом должен создать чат до конца года и перевести на него все, что находилось в Telegram и WhatsApp. И официально закрепить статус домового чата. Это фактически работа по почти миллиону многоквартирных домов в стране», — сказал министр.