В 2026 году свыше 800 культурных проектов получат грантовую поддержку ПФКИ

«Мы рассказываем именно об истории создания скульптуры, о том, как глубоко Вера Мухина глубоко и тонко чувствовала форму — как человек и как женщина. Для меня очень важно донести этот посыл современной молодежи, чтобы каждый, кто видит монумент, знал, сколько души вложено в эту работу», — рассказала Арифулина.