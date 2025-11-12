Под Волгоградом ушел из жизни директор школы Владимир Борозденко

В Новоаннинском районе Волгоградской области скончался директор местной школы Владимир Валерьевич Борозденко. Ему было 63 года.
Родные сообщили, что он ушел из жизни 10 ноября 2025 года. Владимир Борозденко родился в 1962 году, получил высшее образование и почти 14 лет руководил средней общеобразовательной школой № 2 в Новоаннинском.
В районном паблике сообщается, что прощание с ним состоится 13 ноября 2025 года в 11:00, отпевание пройдет в 11:30 в Молитвенном доме рядом со школой.
