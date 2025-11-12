Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом ушел из жизни директор школы Владимир Борозденко

Он руководил общеобразовательным учреждением в Новоаннинском районе.

В Новоаннинском районе Волгоградской области скончался директор местной школы Владимир Валерьевич Борозденко. Ему было 63 года.

Родные сообщили, что он ушел из жизни 10 ноября 2025 года. Владимир Борозденко родился в 1962 году, получил высшее образование и почти 14 лет руководил средней общеобразовательной школой № 2 в Новоаннинском.

В районном паблике сообщается, что прощание с ним состоится 13 ноября 2025 года в 11:00, отпевание пройдет в 11:30 в Молитвенном доме рядом со школой.

Ранее в Волгограде простились с преподавателем ВГИИКа.