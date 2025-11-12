ФСЗН сказал, как 3% от зарплаты станут ежемесячными 924 рублями доппенсии

Фонд соцзащиты населения Минтруда и соцзащиты Беларуси со ссылкой на страховую компанию «Стравита» рассказал о механизме формирования дополнительной пенсии, о том, как при зарплате 2,5 тысячи в месяц и выплате 3% от этой суммы за 15 лет накопить 924 рубля ежемесячной второй пенсии. И это помимо стандартной трудовой пенсии по возрасту.