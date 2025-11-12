ФСЗН сказал, как 3% от зарплаты станут ежемесячными 924 рублями доппенсии

Фонд соцзащиты населения Минтруда и соцзащиты Беларуси со ссылкой на страховую компанию «Стравита» рассказал о механизме формирования дополнительной пенсии, о том, как при зарплате 2,5 тысячи в месяц и выплате 3% от этой суммы за 15 лет накопить 924 рубля ежемесячной второй пенсии. И это помимо стандартной трудовой пенсии по возрасту.
Так, за 15 лет до пенсии при зарплате в 2,5 тысячи рублей и при выборе самой популярной среди белорусов программы «3+3», работник каждый месяц отчисляет на дополнительную пенсию 3% от своей зарплаты, или 75 рублей. Столько же на счет добавляет государство в лице работодателя, отметили в ФСЗН.
Если считать, что в ближайшие 15 лет все останется как есть, и зарплата 2,5 тысячи, и ставка рефинансирования 9,75%, то к моменту выхода на пенсию работник отложит на свое будущее 13 500 рублей и столько же добавит работодатель.
Кроме того, за эти годы работник сэкономит 1 755 рублей налогового вычета.
В итоге, к моменту выхода на пенсию у работника накопится 55 449 рублей с учетом дополнительного дохода, который «Стравита» начисляет на накопления на личном счете.
Дополнительная или вторая пенсия составит 924 рубля в месяц и будет выплачиваться в течение 5 лет. При этом на остаток средств на счете продолжит начисляться доходность, а значит 55 449 рублей — сумма не окончательная и за 5 лет еще вырастет.
