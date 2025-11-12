Ричмонд
В Петербурге хотят первыми в России запретить продажу вейпов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября, ФедералПресс. В России могут полностью запретить продажу вейпов. О планах перейти к «более радикальным мерам» в ближайшее время заявил член Совета Федерации Андрей Кутепов в рамках заседания законодательного собрания Петербурга.

Источник: РИА "ФедералПресс"

И я думаю, что в ближайшее время мы подойдем к более радикальным мерам в части продажи вейпов.

отметил Кутепов

Поводом для ужесточения политики в отношении вейпов стала отсутствующая, по словам парламентария, четкая медицинская оценка их вреда. Сенатор также напомнил, что две недели назад президент России Владимир Путин во время визита в Самару поддержал инициативу о полном запрете этой продукции. Кутепов добавил, что Петербург может стать первым городом в России, где ограничат продажу вейпов, уточняет издание «АБН24».