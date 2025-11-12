В Петербурге хотят первыми в России запретить продажу вейпов

Поводом для ужесточения политики в отношении вейпов стала отсутствующая, по словам парламентария, четкая медицинская оценка их вреда. Сенатор также напомнил, что две недели назад президент России Владимир Путин во время визита в Самару поддержал инициативу о полном запрете этой продукции. Кутепов добавил, что Петербург может стать первым городом в России, где ограничат продажу вейпов, уточняет издание «АБН24».