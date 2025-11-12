В Элисте школьникам рассказали, что такое полезные цифровые привычки

Шестиклассники из Русской национальной гимназии им. преподобного С. Радонежского в столице Республики Калмыкии Элисте узнали, что такое цифровые привычки, сообщили в региональном министерстве цифрового развития. Об этом им рассказали в рамках всероссийского проекта «Цифровой ликбез», который реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Главный специалист отдела проектов цифровой трансформации Минцифры Калмыкии Элиза Бассирова объяснила школьникам, какие цифровые привычки являются полезными и нужными. Среди основных полезных цифровых привычек, которые знает большинство, выделяют защиту личной информации, безопасное использование общественных Wi-Fi, периодическое очищение устройств. Также необходимо создавать списки задач и устанавливать напоминания, чтобы не забыть важные дела, и следить за тем, сколько времени уделяется соцсетям и видеоиграм.
«Цифровые привычки — это способы применения информационных технологий и цифровых устройств в повседневной жизни. В современном мире они играют важную роль, так как многое сегодня происходит в онлайн-пространстве», — отметила Элиза Бассирова.
В конце урока специалист пожелала ребятам, чтобы полезные цифровые привычки помогли им более эффективно использовать современные технологии. Напомним, что на сайте проекта размещены видеоролики и методические материалы по этой теме.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.