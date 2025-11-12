В Элисте школьникам рассказали, что такое полезные цифровые привычки

Шестиклассники из Русской национальной гимназии им. преподобного С. Радонежского в столице Республики Калмыкии Элисте узнали, что такое цифровые привычки, сообщили в региональном министерстве цифрового развития. Об этом им рассказали в рамках всероссийского проекта «Цифровой ликбез», который реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».