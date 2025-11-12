Психолог рассказала, как научить ребенка не подбирать незнакомые предметы

«Можно предложить ребенку нарисовать эти ситуации, так он лучше и осмысленней запомнит правила безопасного поведения. Рисунки — это визуальные подсказки для детей. Также полезно иногда задавать ребенку вопросы про опасные ситуации из ваших правил, когда Вы на прогулке или стоите в очереди», — рассказала Екатерина.