Психолог рассказала, как научить ребенка не подбирать незнакомые предметы

Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на детского и семейного психолога Екатерину Рапопорт из Симферополя.
Напомним, что 12 ноября в Красногорске произошло ЧП — от взрыва самодельного устройства пострадал 8-летний ребенок. Взрывчатка была завернута в свернутую 10-рублевую купюру, лежавшую на земле. Ребенок выжил, но лишился нескольких пальцев.
Екатерина Рапопорт отметила, чтобы ребенок лучше усвоил правила, родителям следует составить вместе с ним инструкцию или правила, как действовать в опасных ситуациях.
«Можно предложить ребенку нарисовать эти ситуации, так он лучше и осмысленней запомнит правила безопасного поведения. Рисунки — это визуальные подсказки для детей. Также полезно иногда задавать ребенку вопросы про опасные ситуации из ваших правил, когда Вы на прогулке или стоите в очереди», — рассказала Екатерина.
Однако разговор с ребенком, по словам Рапопорт, нельзя строить на запугиваниях. Общаться нужно серьезно, но ни в коем случае не давить, чтобы это не вызвало тревогу.