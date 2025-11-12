Наталья Дикусарова перешла на новую должность в правительстве Иркутской области

Наталья Дикусарова назначена на новую должность в правительстве Иркутской области. Теперь она будет заместителем председателя. Такой указ подписал глава региона Игорь Кобзев.
— С 13 ноября 2025 года Наталья официально начнет свою работу и будет отвечать за социальное направление, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства.
Ранее она оставила свой пост депутата Законодательного Собрания Иркутской области. Наталья Дикусарова была членом регионального парламента с 2008 года, руководила профильными комитетами и занимала должность вице-спикера.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что депутаты Заксобрания Иркутской области приняли проект бюджета в первом чтении. Предложения будут приниматься до 24 ноября.