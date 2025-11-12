«Папина дочка» Елизавета Арзамасова поделилась с омичами секретами родительства

«Мой рецепт прост — главное значение имеет не количество проведенного совместно времени, а его качество. Будь то семейный обед дома или прогулка в парке, я целиком погружаюсь в общение с детьми и стараюсь уделить им максимум внимания. А еще мы с мужем стараемся ограничивать использование в семье телефонов и планшетов, особенно перед сном. Понятно, что полностью исключить технологии невозможно. Важно учить детей осознанному взаимодействию с гаджетами, помогать формировать здоровые привычки и самоконтроль», — цитирует актрису пресс-служба минобразования Омской области.