«Папина дочка» Елизавета Арзамасова поделилась с омичами секретами родительства

Московская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, получившая общероссийскую популярность после сериала «Папины дочки», рассказала омичам о карьере и воспитании детей.
На совещании кураторов юнармейского движения, проходившем в Омске, выступила в качестве лектора общества «Знание» Елизавета Арзамасова. Будучи мамой двух детей, московская актриса рассказала, как ей удается совмещать карьеру и воспитание детей:
«Мой рецепт прост — главное значение имеет не количество проведенного совместно времени, а его качество. Будь то семейный обед дома или прогулка в парке, я целиком погружаюсь в общение с детьми и стараюсь уделить им максимум внимания. А еще мы с мужем стараемся ограничивать использование в семье телефонов и планшетов, особенно перед сном. Понятно, что полностью исключить технологии невозможно. Важно учить детей осознанному взаимодействию с гаджетами, помогать формировать здоровые привычки и самоконтроль», — цитирует актрису пресс-служба минобразования Омской области.
В заключении Елизавета Арзамасова отметила, что, по ее мнению, одним из ключевых элементов воспитания является умение открыто говорить о чувствах, так как доверие и искренность в отношениях с детьми служат фундаментом семейного благополучия.