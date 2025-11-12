Самарская область вошла в топ-10 регионов по итогам проведения ГИА

В России подвели итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году. Самарская область оказалась в топ-10 регионов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В этом году в нашем регионе 193 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ, а 13 из них набрали по 100 баллов сразу по двум предметам.
«За такие успехи мы премировали ребят», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
В 2026 году по поручению президента Владимира Путина экзамены у выпускников начнутся не раньше 1 июня. Учебный год завершится 26 мая, так что у ребят будет дополнительное время для подготовки к экзаменам.
