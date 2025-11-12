Самарская область вошла в топ-10 регионов по итогам проведения ГИА

В России подвели итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году. Самарская область оказалась в топ-10 регионов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В этом году в нашем регионе 193 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ, а 13 из них набрали по 100 баллов сразу по двум предметам.