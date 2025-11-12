Ричмонд
В Зимовниковском районе Ростовской области собираются открыть первый бассейн

Губернатор Ростовской области заслушал отчет о развитии Зимовниковского района.

Источник: Комсомольская правда

В Зимовниковском районе Ростовской области планируют открыть первый плавательный бассейн. О готовности объекта, а также по другим не менее значимым вопросам перед губернатором Юрием Слюсарем отчитался районный глава Олег Ткаченко, передает «Городской репортер».

Строительство ведется по проекту «Базнес-спринт» в рамках федеральной программы «Спорт России». Бассейн станет первым в районе. В помещениях планируют сделать шесть дорожек по 25 метров. Также в здании собираются оборудовать раздевалки и тренажерный зал площадью 100 кв. метров.

На данный момент готовность объекта составляет 85%. Открытие запланировали на первый квартал 2026 года.

— Следите за подрядчиком, чтобы все обещанное было выполнено и жители уже в следующем году могли посещать уроки плавания, — сказал Юрий Слюсарь.

Также в 2025 года в районе привели в порядок спортзал и пищеблок в Глубочанской средней школе № 8, газифицировали три объекта культуры и две школы.

Кроме того, были построены новые дороги: от хутора Харьковского до райцентра, а также в хуторе Камышеве.

Параллельно решается ситуация с подтоплениями. На особо критических участках в Зимовниках оборудовали систему отвода воды, в 2026 году работы намерены продолжить.

