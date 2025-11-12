Бизнесмены Тюменской области изучили опыт работы швейной компании

Также прошла презентация нового проекта руководителя швейного производства Виктора Шевченко «Мечта на футболке. Тепло человеческих рук». Он позволяет создавать корпоративные футболки с любым изображением. Это могут быть рисунки детей сотрудников, их хобби или мечты. Главная цель — объединить коллектив компании, сделать рабочую атмосферу более теплой и творческой.