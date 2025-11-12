Бизнесмены Тюменской области изучили опыт работы швейной компании

Предприниматели и члены Торгово-промышленной палаты Тюменской области посетили швейное производство «Самшит» в рамках проекта «Четверг возможностей». Мероприятие состоялось при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
«Самшит» — это современное производство, специализирующееся на пошиве одежды и создании брендированных мерчей для компаний. Участникам визита показали разнообразные варианты нанесения логотипов и изображений на корпоративную продукцию, ознакомили с процессом работы ателье и продемонстрировали производственные мощности.
Также прошла презентация нового проекта руководителя швейного производства Виктора Шевченко «Мечта на футболке. Тепло человеческих рук». Он позволяет создавать корпоративные футболки с любым изображением. Это могут быть рисунки детей сотрудников, их хобби или мечты. Главная цель — объединить коллектив компании, сделать рабочую атмосферу более теплой и творческой.
В этот четверг, 13 ноября, в 10:00 состоится визит в компанию AR GROUP. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.