КГК раскрыл завышение стоимости ремонта моста в 100 раз в этом городе Беларуси

Источник: Комсомольская правда

КГК раскрыл завышение стоимости ремонта моста в 100 раз в этом городе Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Комитета государственного контроля.

В ведомстве уточнили, что в момент изучения проектно-сметной документации по реконструкции моста через реку Муховец в Кобрине были обнаружены завышения планируемых объемов работ.

«Например, запланированный объем работ по обезжириванию поверхности сварных швов металлического пролета моста был завышен в 100 раз», — заявили в КГК.

И добавили, что по требованию Комитета госконтроля Брестской области в проект были внесены корректировки и стоимость объекта была уменьшена. Так, экономия бюджетных средств составила более 270 000 рублей.

