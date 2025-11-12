Рыбу и морепродукты из Приморья представили на крупнейшей выставке в Китае

Почти 30 компаний Приморского края представили свои лучшие рыбные деликатесы и свежие морепродукты на одной из самых масштабных выставок в мире — China Fisheries & Seafood Expo 2025. Расширить географию продаж приморским компаниям помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном агентстве проектного управления.
Мероприятие прошло с 29 по 31 октября в китайском городе Циндао. Ежегодно оно собирает около 1,6 тысячи компаний. В этот раз на большом стенде региона можно было увидеть все разнообразие даров моря — от консервов из трепанга и кальмара до свежих крабов, осьминога и морского ежа. Еще были колбасы из рыбы, соленая скумбрия, речная рыба из северных районов края. По мнению приморских переработчиков, такие выставки открывают новые возможности для бизнеса и укрепляют статус региона как лидера по производству и экспорту рыбы и морепродуктов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.