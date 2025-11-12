Рыбу и морепродукты из Приморья представили на крупнейшей выставке в Китае

Мероприятие прошло с 29 по 31 октября в китайском городе Циндао. Ежегодно оно собирает около 1,6 тысячи компаний. В этот раз на большом стенде региона можно было увидеть все разнообразие даров моря — от консервов из трепанга и кальмара до свежих крабов, осьминога и морского ежа. Еще были колбасы из рыбы, соленая скумбрия, речная рыба из северных районов края. По мнению приморских переработчиков, такие выставки открывают новые возможности для бизнеса и укрепляют статус региона как лидера по производству и экспорту рыбы и морепродуктов.