Мобильная поликлиника начала работу в Богучанском округе Красноярского края

Консультативно-диагностический центр «Мобильная поликлиника» начал работу в Богучанском муниципальном округе Красноярского края. Он действует в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Прием ведут кардиолог, невролог, врачи функциональной диагностики и УЗИ. В Богучанском округе поликлиника работает четыре дня. В поселке Таежном комплекс проведет прием 11−12 ноября, в селе Чунояр — 13 ноября. В поселке Октябрьском — 14 ноября, там к бригаде специалистов присоединится пульмонолог. Также 10−13 ноября этот специалист будет принимать жителей в селе Богучаны.
Затем медики поликлиники проведут прием в поселках Абанского округа. В состав бригады войдут кардиолог, невролог, эндокринолог и пульмонолог. В селе Долгий Мост комплекс будет работать 17 ноября, в поселке Почет — 18 ноября, в поселке Абан — с 19 по 21 ноября.
Состав бригад поликлиники формируется по заявкам окружных больниц. Направления на консультацию к профильным врачам жители могут получить в местных медучреждениях. Флюорографическое и маммографическое обследования проводятся без направления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.