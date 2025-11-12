В Беларуси банк вернул мужчине деньги за кредит, который он не брал. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
В прокуратуру обратился житель Шкловского района. Он рассказал, что из его зарплаты органами принудительного исполнения было удержано более 500 рублей. Белорус просил прокурора разобраться в ситуации, а также защитить его имущественные права.
Выяснилось, что в июле 2020 года двое жителей Могилева украли у мужчины паспорт и от его имени заключили кредитный договор. По причине того, что деньги добровольно не уплачивались, по заявлению банковского учреждения на основании исполнительной надписи отделом принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство. Из зарплаты белорусы произведено удержание суммы задолженности по кредиту в пользу взыскателя.
«Общая сумма, подлежащая взысканию с заявителя, составила более 7,5 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
Из-за того, что мужчина не знал про заключение кредитного договора, не ставил в нем подпись и не уполномочивал других граждан заключать в своих интересах такой договор, прокурор Могилева обратился в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора незаключенным. Он потребовал взыскать с банка неосновательное обогащение.
«Решением суда Ленинского района города Могилева исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме», — заявили в прокуратуре.
