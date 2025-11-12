В Беларуси банк вернул мужчине деньги за кредит, который он не брал

Из-за того, что мужчина не знал про заключение кредитного договора, не ставил в нем подпись и не уполномочивал других граждан заключать в своих интересах такой договор, прокурор Могилева обратился в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора незаключенным. Он потребовал взыскать с банка неосновательное обогащение.