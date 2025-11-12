В Черемхове уберут 50-летний полигон твердых коммунальных отходов. Об этом рассказывает Байкал24 со ссылкой на сообщение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Полигон ТКО работает более 50 лет в поселке Шахтерский.
— Работы по ликвидации планируются в 2026—2027 годах, — уточнил глава региона.
В 2023 году полигон площадью более 13 гектаров был внесен в Государственный реестр объектов, нанесших вред окружающей среде. На его восстановление потребуется около 140 миллионов рублей.
В целом до 2028 года в Приангарье хотят убрать 50 объектов накопленного экологического вреда, 62 несанкционированные свалки, закупить 3 582 контейнера и обустроить 1 492 мусорных площадки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Приангарья оштрафовали за экологическое правонарушение. У него не было договора на утилизацию подсланевых вод, содержащих нефтепродукты.