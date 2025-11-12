Ричмонд
Неугомонный пенсионер из Омской области дважды за год попадался пьяным за рулем

Теперь у 61-летнего жителя Большеуковского района не стало автомобиля — его изъяли в рамках дознания.

Источник: Комсомольская правда

Любовь к спиртным напиткам и автомобильным прогулкам совмещал 61-летний житель Большеуковского района. Теперь дедушку ждет суд, а на его «ВАЗ 211540» наложен арест.

Прокуратура Большеуковского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. По версии следствия, 18 октября 2025 года данный гражданин был задержан сотрудниками ГИБДД в связи с управлением своим автомобилем «ВАЗ 211540» в состоянии алкогольного опьянения.

При этом ранее — в октябре 2024 года — неугомонный дедушка уже привлекался к административной ответственности. Он был лишен водительских прав на 1,5 года и оштрафован на 30 тысяч рублей за совершение аналогичного правонарушения. Теперь пожилого мужчину ждет суд, а его транспортное средство изъято в рамках дознания.