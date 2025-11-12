Получить субсидию могут бизнесмены Забайкалья, работающие в сфере туризма

Предприниматели Забайкалья, занятые в сфере туризма, могут подать заявки на получение субсидии до 16 ноября. Господдержку бизнесу оказывают по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Субсидия станет возмещением части затрат, понесенных предпринимателем при приобретении оборудования. Это касается, к примеру, монтажа котельных или котлов отопления в гостиницах, установки, приобретения бензиновых, газовых и дизельных генераторов для средств размещения, а также благоустройства территорий объектов с круглогодичным режимом работы. Подробности о получении субсидии можно узнать по телефонам: +7 (302) 240−17−81, +7 (302) 240−17−89.
«В такое благоустройство мы включаем создание и установку беседок для отдыха, качелей, лавочек, урн, а также обустройство дорожек и создание достаточного освещения», — отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.