В Амурской области в 2026 году откроют дом социального обслуживания

Объект готов уже практически на 50%. Дом социального обслуживания будет представлять собой комплекс зданий, включающий три жилых корпуса, лечебно-профилактический блок, культурно-досуговый центр, хозяйственное отделение и пищеблок. Трехэтажный дом станет самым современным соцучреждением в регионе. Услуги в комфортных условиях, приближенных к домашним, будут получать около 200 маломобильных и немобильных человек. Они смогут там проживать как временно, так и постоянно.