В Амурской области в 2026 году откроют дом социального обслуживания

Дом социального обслуживания, который строят в Благовещенске Амурской области, планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Его возводят в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном правительстве.
Объект готов уже практически на 50%. Дом социального обслуживания будет представлять собой комплекс зданий, включающий три жилых корпуса, лечебно-профилактический блок, культурно-досуговый центр, хозяйственное отделение и пищеблок. Трехэтажный дом станет самым современным соцучреждением в регионе. Услуги в комфортных условиях, приближенных к домашним, будут получать около 200 маломобильных и немобильных человек. Они смогут там проживать как временно, так и постоянно.
«Сейчас рабочие занимаются гидроизоляцией фундамента под емкость для воды, монтажом внутренних перегородок в медицинском корпусе, монтажом лотков электроснабжения в подвале, устройством инженерных коммуникаций, внутренних лестниц, монтажом окон, кирпичной кладкой наружных стен. Все работы выполняются в соответствии с графиком», — рассказал министр строительства и архитектуры Амурской области Дмитрий Калугин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.