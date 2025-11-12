В Анадыре завершилась образовательная смена «Культура и искусство»

«У нас на Чукотке живет множество талантливых детей. Наша задача — дать им площадки, где они могут раскрыть свой талант, предоставить возможности заниматься с наставниками. Очень ценно, что у нас есть такие проекты, которые посвящены сохранению культурного наследия и поддержке талантов. Будем стараться, чтобы их было еще больше», — отметил губернатор региона Владислав Кузнецов.