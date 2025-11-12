В Анадыре завершилась образовательная смена «Культура и искусство»

Образовательная смена «Культура и искусство» прошла в региональном центре выявления, поддержки и развития детей и молодежи «Энэрти» в городе Анадыре Чукотского автономного округа. Учреждение работает в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном департаменте экономики и инвестиций.
«У нас на Чукотке живет множество талантливых детей. Наша задача — дать им площадки, где они могут раскрыть свой талант, предоставить возможности заниматься с наставниками. Очень ценно, что у нас есть такие проекты, которые посвящены сохранению культурного наследия и поддержке талантов. Будем стараться, чтобы их было еще больше», — отметил губернатор региона Владислав Кузнецов.
Три недели 16 ребят из Анадыря, Певека, сел Марково и Алькатваам и поселка Беринговского постигали азы национального искусства под руководством мастеров ансамбля «Эргырон». Они разучивали традиционные танцы и песни на чукотском языке. Кульминацией смены стала отчетная концертная программа. Юные артисты познакомили зрителей с интересными фактами культуры коренных народов Чукотки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.