Главные новости к вечеру 12 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 12 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 ноября 2025 года.

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Источник: Пресс-служба Президента России

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

В Кремле отреагировали на коррупционный скандал на Украине

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на коррупционный скандал на Украине обратили внимание и в Европейском союзе, и в США. По его словам, «эти страны лучше и лучше начинают осознавать, что часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается Киевским режимом».

ФСБ: Киев хотел убить митрополита, чтобы сорвать переговоры РФ и США

Источник: РИА "Новости"

Киевский режим ставил главной целью предотвращенного покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) срыв переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, заявила Федеральная служба безопасности РФ.

ВС РФ завершили зачистку от ВСУ Сухого Яра в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от ВСУ населенного пункта Сухой Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

В России создали войска беспилотных систем

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В беспилотных войсках уже сформированы штатные полки и другие подразделения, они находятся в тесном взаимодействии с производителями дронов, заявил замначальника нового рода войск Сергей Иштуганов.

