Главные новости к вечеру 12 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 ноября 2025 года.
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
В Кремле отреагировали на коррупционный скандал на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на коррупционный скандал на Украине обратили внимание и в Европейском союзе, и в США. По его словам, «эти страны лучше и лучше начинают осознавать, что часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается Киевским режимом».
ФСБ: Киев хотел убить митрополита, чтобы сорвать переговоры РФ и США
Киевский режим ставил главной целью предотвращенного покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) срыв переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта, заявила Федеральная служба безопасности РФ.
ВС РФ завершили зачистку от ВСУ Сухого Яра в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от ВСУ населенного пункта Сухой Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
В России создали войска беспилотных систем
В беспилотных войсках уже сформированы штатные полки и другие подразделения, они находятся в тесном взаимодействии с производителями дронов, заявил замначальника нового рода войск Сергей Иштуганов.