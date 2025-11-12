Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на коррупционный скандал на Украине обратили внимание и в Европейском союзе, и в США. По его словам, «эти страны лучше и лучше начинают осознавать, что часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовывается Киевским режимом».