Школьники Кузбасса поучаствовали в акции «Чистый лес — территория без огня»

Дружина юных пожарных «Укротители огня» школы № 8 Юрги в Кузбассе приняла участие в экологической акции «Чистый лес — территория без огня». Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.
Ребята нарисовали буклеты, где подчеркнули важность соблюдения пожарной безопасности в лесу. Эти памятки вручили жителям города и учащимся школы. После раздачи буклетов ребята вместе с сотрудниками МЧС убрали лесопарковую зону рядом с образовательным учреждением. Во время экологической акции школьники очищали от мусора лесные насаждения, находящиеся в том числе на территории школы.
«Ребята проявили активную гражданскую позицию, на собственном примере призывали окружающих соблюдать в лесу чистоту и порядок, относиться к нему бережно и соблюдать противопожарный режим», — сказала руководитель нештатной пресс-группы Юргинского пожарного-спасательного гарнизона № 17 Инна Маерова.
Чтобы предотвратить негативные последствия, сотрудники МЧС ежегодно привлекают горожан к участию в акции «Чистый лес — территория без огня». В ходе мероприятия они очищают лес от мусора, тары, сухостоя и отходов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.