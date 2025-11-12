Школьники Кузбасса поучаствовали в акции «Чистый лес — территория без огня»

Ребята нарисовали буклеты, где подчеркнули важность соблюдения пожарной безопасности в лесу. Эти памятки вручили жителям города и учащимся школы. После раздачи буклетов ребята вместе с сотрудниками МЧС убрали лесопарковую зону рядом с образовательным учреждением. Во время экологической акции школьники очищали от мусора лесные насаждения, находящиеся в том числе на территории школы.