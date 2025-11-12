В приамурском селе Тамбовка отремонтируют отделение казачьего колледжа

Отделение Амурского казачьего колледжа отремонтируют в селе Тамбовка благодаря выигранному федеральному гранту на сумму 238 миллионов рублей. Средства выделены по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в правительстве области.
К работам приступят в 2027 году, а закончат через год. Основные средства пойдут на ремонт учреждения, а 5 млн из них — на обновление материально-технической базы колледжа. В заведение планируют закупить наглядные пособия, парты, тренажеры и различное оборудование. Переоснащение начнется уже в следующем году.
«Получить грант нам удалось при поддержке регионального министерства сельского хозяйства и областного министерства образования. Такую крупную сумму колледж получил впервые. Она позволит отремонтировать учебный корпус и лабораторно-практический корпус. В этих зданиях капитального ремонта не было со времен их постройки — с 1950-х годов. До этого были только текущие ремонты», — рассказал директор Амурского казачьего колледжа Станислав Каюков.
Сейчас в тамбовском отделении учатся 260 ребят и работают около 50 сотрудников. На время ремонта учебный процесс приостанавливаться не будет: занятия будут проходить в уже отремонтированных зданиях или на базе отделения колледжа в селе Константиновка.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.