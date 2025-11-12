В приамурском селе Тамбовка отремонтируют отделение казачьего колледжа

К работам приступят в 2027 году, а закончат через год. Основные средства пойдут на ремонт учреждения, а 5 млн из них — на обновление материально-технической базы колледжа. В заведение планируют закупить наглядные пособия, парты, тренажеры и различное оборудование. Переоснащение начнется уже в следующем году.